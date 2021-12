Cô bé sống sót sau 2 tuần lạc trong rừng đã trở thành "thiên thần ba-lê"

Your browser does not support the audio element.

Từ "cô bé rừng xanh" trở thành "thiên thần ba-lê"

Hồi năm 2014, cô bé người Nga Karina Chikitova đã từng được nhắc tới trên khắp các mặt báo quốc tế khi sống sót sau gần hai tuần lễ bị lạc trong rừng taiga ở Siberia lúc mới lên 4 tuổi (Ảnh: New York Post).

Mới đây nhất, thông tin về bước tiến mới của cô bé Karina đã thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông - công chúng.

Hiện tại, Karina đã được gia nhập Trường Múa Yakut (Nga) và bước gần hơn tới ước mơ trở thành nghệ sĩ múa ba-lê mà cô bé đã theo đuổi từ lâu. Trường Múa Yakut là một ngôi trường danh tiếng tại địa phương nơi Karina sinh sống. Karina thuộc nhóm học sinh đỗ đầu trong kỳ thi nhập học vừa qua.

Hiện tại, Karina đang ở tuổi 11, cô bé khỏe mạnh, xinh xắn và đang nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ múa ba-lê. Tại thành phố Yakutsk, người ta đã dựng một bức tượng khắc họa cô bé Karina và chú chó trung thành Naida để ghi nhớ một câu chuyện kỳ diệu với kết thúc có hậu.

Nhiều cuốn truyện thiếu nhi đã được thực hiện với nguồn cảm hứng đến từ câu chuyện có thật của Karina. Hiện tại, một bộ phim làm về cô bé Karina cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.

Sau khi thi đỗ vào trường múa danh tiếng tại địa phương, Karina sẽ phải sống xa nhà, cô bé sẽ học nội trú, vừa tập múa, vừa học văn hóa.