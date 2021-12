Cô bé bán lê nổi tiếng 3 năm trước: Đã là thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang

Thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang hôm nay

Không còn là cô bé rụt rè ngày nào, Vàng Sinh của hiện tại tự tin và giỏi giang hơn rất nhiều. Thiếu nữ Hà Giang đã tự mình lập một địa chỉ email chuyên để liên hệ công việc, thời gian qua cô nàng nhận được một số lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng, làm người mẫu trong vài clip ngắn.

Cô gái cũng là một hot Tiktoker, thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình lên mạng xã hội, thu hút được nhiều sự chú ý của netizen.

Vàng Sinh nhận về "cơn mưa" lời khen khi làm hướng dẫn viên du lịch

Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vàng Sinh trong vai trò hướng dẫn viên du lịch mới đây khiến dân tình thích thú. Nhiều du khách hào phóng dành tặng cô bé những lời khen có cánh về nhan sắc cũng như giọng nói, khả năng thuyết trình lôi cuốn.

Vàng Sinh mong muốn sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để góp phần quảng bá du lịch quê hương đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế.