Có bao che trong vụ chôn chất thải lớn ở Bình Dương?

"Vụ việc này, có thể thấy rằng hành vi gian dối, động cơ mục đích vì lợi ích của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hành vi thủ đoạn tinh vi để qua mặt việc quản lý. Quan điểm của tỉnh không dung túng sai phạm trong lĩnh vực môi trường", ông Dương khẳng định.

Công an kiểm tra khu chôn lấp rác thải (Ảnh: A.X.).

Bà Võ Thanh Vân - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương - cho biết, vụ việc hiện nay do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.