Có bãi đệm, taxi vẫn 'dừng bờ đậu bụi' quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Cách đó không xa, chung cư Saigon Airport Plaza (số 1 đường Bạch Đằng) có một mặt tiếp giáp với đường A75 là lối ra vào cổng hầm giữ xe chung cư, từng xảy ra tai nạn do taxi đậu bừa bãi.

Đại diện ban quản trị chung cư cho biết, thời gian qua rất nhiều cư dân phàn nàn về việc nhiều phương tiện của một số hãng taxi thường xuyên dừng, đỗ dọc đoạn đường trên, thậm chí đỗ thành hai hàng gây ùn tắc giao thông.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của cư dân, gây nguy hiểm khi xe ra vào cổng hầm do bị hàng taxi bít kín lối đi và che khuất tầm nhìn, nhiều lúc chắn cả đường đi xe máy, ô tô của cư dân.

Đáng nói, tại mặt tiền đường A75 có Trường mầm non IvyKid, từng xảy ra tai nạn ở vị trí này do taxi dừng đỗ kín đường. Các phụ huynh và cư dân lo ngại về sự an toàn của các bé khi ra vào trường mầm non.

Vị trí tòa chung cư và cung đường thường xuyên có taxi, xe công nghệ đi qua và dừng đỗ (Đồ họa: Tâm Linh).

Theo quan sát của phóng viên, nhánh đường A75 nhỏ hẹp, chỉ cần một xe dừng trả khách lâu một chút thì có thể gây ùn ứ các xe phía sau, nếu xe đằng sau vượt lên phải di chuyển rất chậm và có khả năng va chạm cao.

"Hơn nữa, ngoài chuyện ùn tắc, chúng tôi còn lo tiềm ẩn nguy cơ khi có sự cố như cháy nổ xảy ra, các phương tiện cứu hỏa khó tiếp cận chung cư, điều này uy hiếp đến an toàn và an ninh của cả khu dân cư", đại diện ban quản trị chung cư Saigon Airport Plaza nêu bức xúc của cư dân.

Trong khi đó, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và không gian dừng chờ của taxi vào nhà ga, từ trước Tết Nguyên đán, UBND TPHCM đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành đã tạo điều kiện cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai bãi đệm taxi dừng chờ tạm rộng 3.500m2 trên đường Hồng Hà.