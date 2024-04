Có ăn được vỏ khoai lang?

Nghiên cứu công bố trong "Food Chemistry" chỉ ra rằng, vỏ khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin và anthocyanin.

Chất chống oxy hóa là những chất tự nhiên có thể ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Cơ thể chúng ta cũng tự tạo các chất chống oxy hóa để kiểm soát gốc tự do và giảm thiểu ảnh hưởng của gốc tự do đối với cơ thể.

Sự tích tụ của tổn thương oxy hóa trong thời gian dài có thể dẫn đến quá trình lão hóa. Chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lão hóa như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Các chất chống oxy hóa có khả năng làm giảm việc oxy hóa của cholesterol trong mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.



Các bạn có thể ăn vỏ khoai lang nếu đảm bảo nó được rửa sạch, không bị cháy khi chế biến.

Kiểm soát cân nặng

Nghiên cứu tại Đại học Kyoto, Nhật Bản tìm thấy, vỏ khoai lang có khả năng giảm cảm giác đói và tạo sự no lâu hơn. Điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì.