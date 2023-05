Có 3 loại tổn thương gây hại cho cuộc đời 1 đứa trẻ: Loại thứ nhất dễ phát hiện, loại thứ ba âm thầm mà nguy hiểm cực kỳ

Trong suy nghĩ của nhiều cha mẹ vẫn tồn tại quan niệm giáo dục "Không đánh thì không thể thành tài". Họ cho rằng nếu đứa trẻ không nghe lời thì có thể nhanh chóng thay đổi bằng cách dùng đòn roi.

Trên thực tế, một đứa trẻ luôn bị đánh đập sẽ không thể cảm nhận được tình yêu của người khác, cũng sẽ không học được cách yêu thương người khác. Trẻ trở nên ích kỷ và có nhân cách méo mó.

Tiến sĩ Julie Ma, Đại học Michigan-Flint và nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu tác động của đòn roi so với những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (còn gọi là ACEs, gồm: ngược đãi, bỏ bê, bạo lực gia đình, các chất kích thích và bạo hành tinh thần với trẻ).

Để làm rõ tác động của ACEs so với đánh đòn, các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ hơn 2.300 gia đình. Sau đó so sánh những trẻ bị các hành vi ACEs và những trẻ chỉ bị kỷ luật bằng roi. Qua đó thấy một đứa trẻ bị các hành vi của ACEs và đánh đòn khi 3 tuổi thì có xu hướng hung hăng, bạo lực, bắt nạt ở tuổi lên 5, hơn những trẻ không phải chịu một hình thức nào.