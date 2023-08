Có 3 con gái với 2 người đàn ông, Phượng Chanel đều đặt tên rất đẹp, tên con chung với Quách Ngọc Ngoan đặc biệt nhất

- Lê An Bảo Viên: viên mãn và hạnh phúc

- Lê Hồ Duệ An: tất cả tình yêu thương của cha mẹ, cuộc đời bình an.

- Trần Kim Bảo An: bình an, là bảo bối của bố mẹ

- Phạm Hoàng Mỹ Dư: viên ngọc trân quý, tỏa sáng và bảo bối của cha mẹ

- Phạm Tú Kim Thương: giỏi giang.

- Phạm Thục Mỹ Quyên: chim Quyên mỹ mạo, giọng hót mê người.

- Phạm Huỳnh Phượng Tiên: chim phượng cao quý, thanh tao, thoát tục.

- Phạm Nhã Thục Nghi: hiền thục, lễ nghi và nết na

- Phạm Tuệ Phương Anh: thông tuệ, anh tài nổi bật.

- Phạm Ngọc Thiên Di: dịu dàng, thùy mị, nết na, đáng yêu ai cũng mến.

- Phạm Ngọc Tú Uyên: xinh đẹp, thông minh và sắc sảo.

- Phạm Ngọc Khả Hân: nhân hậu, thương người.

- Phạm Ngọc Minh Anh: may mắn

- Phạm Ngọc Linh Đan: tài năng, thông minh và sắc bén.

- Phạm Ngọc Ái Vy: bảo bối của cuộc đời bố mẹ.

- Phạm Ngọc Thiên Vũ: trí tuệ hơn người.

- Phạm Ngọc Khánh An: an yên, sung túc, không nhiều lo toan.

- Phạm Ngọc Minh Khuê: hạnh phúc, an bề gia thế.

- Phạm Mai Linh Anh: đấng hào quang sáng chói của cuộc đời.

- Phạm Mai Bảo Vân: hạnh phúc, mỉm cười, không bỏ cuộc dù có khó khăn, gian nan đến nhường nào.

- Phạm Mai Tuệ Anh: vui vẻ, hạnh phúc, ước gì được nấy, an yên và không nhiều thị phi.

- Phạm Mai Lâm Anh: may mắn

- Phạm Mai Bảo Hân: hiền lành, nhân hậu, phúc đức.

- Phạm Mai Khả Tú: khả ái, duyên dáng.

- Phạm Mai Hà Vy: tinh anh, nét mặt trong trẻo phúc hậu.

- Phạm Mai Khánh Chi: tâm hồn trong sáng, thuần khiết.

- Phạm Mai Diệp My: hạnh phúc, cuộc sống viên mãn.

- Phạm Kiều Đan Tâm: tấm lòng son sắt, khí chất ngời ngời.

- Phạm Kiều Gia Hân: xinh đẹp lộng lẫy, đa tài.

- Phạm Kiều Gia Linh: bảo bối thiêng liêng của cuộc đời bố mẹ.

- Phạm Kiều Khánh An: an nhàn, ấm no, hạnh phúc.

- Phạm Kiều Khánh Linh: thành đạt, tiền nhiều như nước.

- Phạm Kiều Lan Chi: may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

- Phạm Kiều Mẫn Nhi: hóa hoa dịu dàng, nết na, xinh đẹp tuyệt trần.

- Phạm Kiều Mỹ Anh: Thông minh, hoạt bát và mang vẻ đẹp của một thiếu nữ trưởng thành.

- Phạm Kiều Nhã Uyên: xinh đẹp quyến rũ, vừa tài giỏi, đức hạnh.

5. Đặt tên cho con gái họ Hoàng 4 chữ độc đáo

- Hoàng Đặng Nhật Linh: cốt cách tỏa sáng vững chãi như mặt trời.

- Hoàng Lê Diễm Trinh: xinh đẹp diễm lệ, tâm hồn trinh trắng, thuần khiết

- Hoàng Trần An Dung: xinh đẹp, bình an, trưởng thành.

- Hoàng Lê Lương Ý: lương thiện và hiểu tâm ý lòng người

- Hoàng Dương Huyền Trâm: cao quý, xinh đẹp và hạnh phúc

- Hoàng Trân Ánh Duyên: xinh đẹp, duyên dáng, khiến mọi người đều yêu thương.

- Hoàng Xuân Thùy Tiên: nàng tiên nhỏ đẹp tuyệt trần, sự thùy mị làm say lòng.

- Hoàng Trang Tú Châu: xinh đẹp thanh tú, trân châu quý báu của cha mẹ.

- Hoàng An Minh Thi: thông minh, đạt được những thành tựu lớn.

- Hoàng Dương Thanh Thúy: Viên ngọc phỉ thúy vô giá và tuyệt đẹp

- Hoàng Lê Bảo An: báu vật của cả gia đình, hạnh phúc và an bình.

- Hoàng Kiều Nguyệt Cầm: cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm giống như một bản nhạc.

- Hoàng Ngọc Minh Khuê: luôn tỏa sáng và gặp nhiều may mắn.

- Hoàng Trần Tố Như: thân thiện, thật thà và tinh tế.

- Hoàng Cát An Nguyên: cuộc sống bình an và trọn vẹn.

