Có 2 con trai với vợ trẻ kém 13 tuổi, Dương Khắc Linh đặt tên cho cặp song sinh họ Dương cực ý nghĩa

Các bậc cha mẹ thường không mong muốn gì hơn ở con cái và hành trình trưởng thành của các bé đó chính là một cuộc sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Với vợ chồng nam nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng không phải là ngoại lệ, điều này được ông bố gửi gắm trong ý nghĩa tên của các con trai.

Được biết nam nhạc sĩ sinh năm 1980 lần đầu làm bố ở tuổi 40 khi bà xã kém 13 tuổi - Lưu Ngọc Duyên (Sara Lưu) hạ sinh cặp song sinh trai vào tháng 10/2020. Vì sinh vào năm con chuột nên 2 nhóc tỳ nhà nam nhạc sĩ có nickname rất đáng yêu liên quan đến chuột là Mickey và Jerry.

Cũng ngay tại thời điểm điểm đó, vợ chồng Dương Khắc Linh cũng hé lộ tên thật tiếng Việt của hai con trai đều mang họ Dương của bố và không có một chữ nào liên quan đến tên của bố hay tên của mẹ. Thay vào đó, tên thật của các bé lại có ý nghĩa đặc biệt vô cùng.

Hai con trai của Dương Khắc Linh là Dương Gia Khang (Mickey) là Dương Gia Khôi (Jerry).

Với cái tên Gia Khang vợ chồng Dương Khắc Linh mong muốn bé trai khi lớn lên sẽ có một cuộc sống, bình an, giàu có, đầy đủ và yên vui. Còn với Gia Khôi, cái tên này mang ý nghĩa là cuộc đời thanh nhàn, bình dị, cuối đời sống sung túc, an nhàn.

Chắc chắn với sự mong đợi và chăm sóc chỉn chu cho các con của vợ chồng Dương Khắc Linh, hai con trai sẽ có cuộc sống đúng như bố mẹ mong ước.

Ngoài hai cái tên Gia Khang và Gia Khôi hợp với họ Dương của bố, các bậc cha mẹ có thể tham khảo các tên sau khi đặt tên cho bé trai họ Dương:

- Gia Huy: Bé sẽ là người làm rạng danh gia đình, dòng tộc.

- Quang Khải: Thông minh, sáng suốt và luôn đạt mọi thành công trong cuộc sống.

- Minh Khang: Một cái tên với ý nghĩa mạnh khỏe, sáng sủa, may mắn dành cho bé.

- Gia Khánh: Bé luôn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình.

- Ðăng Khoa: Cái tên sẽ đi cùng với niềm tin về tài năng, học vấn và khoa bảng của con trong tương lai.

- Minh Khôi: Sảng sủa, khôi ngô, đẹp đẽ.

- Trung Kiên: Bé sẽ luôn vững vàng, có quyết tâm và có chính kiến.

- Tuấn Kiệt: Bé vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi.

- Phúc Lâm: Bé là phúc lớn trong dòng họ, gia tộc.

- Bảo Long: Bé như một con rồng quý của cha mẹ, và đó là niềm tự hào trong tương lai với thành công vang dội.

- Anh Minh: Thông minh, và lỗi lạc, lại vô cùng tài năng xuất chúng.

- Trường An: Đó là sự mong muốn của bố mẹ để con bạn luôn có một cuộc sống an lành, và may mắn đức độ và hạnh phúc.

- Thiên Ân: Nói cách khách sự ra đời của bé là ân đức của trời dành cho gia đình.

- Minh Anh: Chữ Anh vốn dĩ là sự tài giỏi, thông minh, sẽ càng sáng sủa hơn khi đi cùng với chữ Minh.

- Quốc Bảo: Đối với bố mẹ, bé không chỉ là báu vật mà còn hi vọng rằng bé sẽ thành đạt, vang danh khắp chốn.

- Ðức Bình: Bé sẽ có sự đức độ để bình yên thiên hạ.

- Hùng Cường: Bé luôn có sự mạnh mẽ và vững vàng trong cuộc sống không sơ những khó khăn mà bé có thể vượt qua tất cả.