CNN săn lùng bánh mì ngon nhất Việt Nam: Người Việt ăn thử chưa?

Chuyên mục du lịch của tờ CNN miêu tả về nơi họ đi tìm chiếc bánh mì ngon nhất Việt Nam: "Dọc theo lối nhỏ của phố cổ Hội An, chúng tôi cảm thấy háo hức bởi âm thanh ồn ào náo nhiệt của xe cộ. Những người bán hàng rong đẩy những chiếc xe dường như đã quá tải với những chiếc bình và bát sứ. Một chiếc xích lô chạy chậm lại để chào mời một chuyến đi...".



Bánh mì Việt Nam xuất hiện riêng trên bài báo của CNN Travel. Hình ảnh: CNN Travel

"Chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất trong sứ mệnh của mình: Tìm ra chiếc bánh mì ngon nhất ở Hội An - và thậm chí có thể là trên thế giới".

Món bánh mì kẹp được du nhập vào Việt Nam bởi người Pháp vào cuối thế kỷ 19. Sau đó, người Việt Nam đã sáng tạo thêm vô vàn những loại nhân khác nhau, nào là pate heo, xá xíu, thịt nguội, sốt mayonnaise, các loại rau thơm và tương ớt xay cay nồng.

Ông Huỳnh Hữu Phước - một người dân Hội An và là người sáng lập các lớp học nấu ăn và tham quan ẩm thực đường phố Eat Hoi An - giới thiệu là nhân vật đồng hành với CNN Travel. Dưới đây sẽ là những quán bánh mì tại Hội An được CNN Travel ca ngợi là "ngon nhất Việt Nam":

1. Phi Bánh mì

Bánh mì ở đây do anh Đỗ Văn Phi - từng là đầu bếp chuyên nghiệp của quán Nam Hải (nay là khu nghỉ dưỡng 5 sao Four Seasons The Nam Hai) sáng tạo ra. Điều làm nên sự đặc biệt của món bánh mì này chính là phần thịt lợn quay.



Bánh mì của ông Đỗ Văn Phi. Hình ảnh: CNN Travel

Phần ngon nhất của con lợn là phần bụng, nhưng mỗi con lợn có một hương vị và mùi vị khác nhau. Ông Phi luôn lấy phần thịt của con lợn được nuôi thả để làm nhân. Đây chính là bí quyết của Phi bánh mì.