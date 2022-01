Clip: Xuất hiện xe thùng chở phạm nhân di chuyển khỏi 'Thiền Am bên bờ Vũ trụ', đám đông bao vây địa điểm hot nhất ngày hôm nay

Chiều 4/1, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng như page và diễn đàn đăng tải thông tin ẩn ý nghi vấn người của Thiền am bên bờ vũ trụ bị bắt.

Clip: Nghi vấn người của 'Thiền am bên bờ vũ trụ' bị bắt, đám đông bao vây quanh địa điểm hot nhất ngày hôm nay

Một số tài khoản còn đăng tải đoạn clip ngắn được cho là quay trước con đường dẫn vào Bồng Lai Viên (Tịnh thất Bồng Lai, tên gọi cũ của Thiền Am bên bờ Vũ trụ). Trong đoạn clip này, nhiều người đứng bên đường, dùng điện thoại quay phim và liên tục hô to 'Thầy ông nội' - tên thường gọi của ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Thiền Am.

Hiện tại, những hình ảnh và clip quanh Thiền Am bên bờ Vũ trụ - địa điểm hot nhất ngày hôm nay vẫn đang được chia sẻ rầm rộ.