Clip: Xóm trọ dùng 'chiêu độc' 3 lần bắt trộm gay cấn như phim

Theo Công an TP. HCM, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 14/12, cơ quan này đang tạm giữ Hoàng Văn Thịnh (31 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Hải (30 tuổi, cùng quê Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, vào khoảng 5h30 sáng 13/12, 2 thanh niên này chở nhau vào khu trọ trong chợ 434, P. Bình Hòa, TP Thuận An để trộm tài sản.

Tại đây, cả 2 tiếp cận nhà trọ L.T nhưng do còn sớm, lúc này cổng trọ đang khoá nên cả 2 đứng đợi được ít phút thì người dân mở cổng để đi làm. Sau đó, Thịnh vào trong để trộm xe máy, Hải ngồi trên xe cảnh giới bên ngoài.

Do khu trọ có gắn nhiều camera, chủ trọ ở đối diện nên khi Thịnh đang bẻ khóa một chiếc xe tay ga của người dân thì chủ trọ đã phát hiện.