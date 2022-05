Clip: "Xe điên" tông 10 xe máy, người bị thương nằm la liệt ở TP.HCM

Vào khoảng 19h20 ngày 5/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM, một chiếc ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn khiến người bị thương nằm la liệt bên đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, kiểm tra camera an ninh nhà dân ven đượng đã ghi lại toàn bộ vụ việc.