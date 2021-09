Clip: Xe 'điên' đâm liên hoàn 4 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng hơn 17h ngày 23/9 và được camera hành trình xe đi phía sau ghi lại.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh N.N.K. (43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) lái xe ô tô Vinfast biển số 15A-758.XX đang lưu thông trên đường Hoàng Đạo Thúy (hướng từ Lê Văn Lương về Trần Duy Hưng).