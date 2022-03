Clip: Xe chở tù nhân bị tai nạn, 3 người bị thương

Chiếc xe chạy băng qua ngã tư và va chạm với một xe tải biển số Bình Dương chạy trên đường Hồ Văn Tắng.

Your browser does not support the video tag.

Theo clip ghi lại hiện trường, phần thân của chiếc xe thùng lật nghiêng, đầu gắn chặt vào một phần ô tô tải. Đầu ô tô tải bị vỡ vụn, biến dạng. Xung quanh vụ va chạm, ghế nhựa bị nghiền nát, vỡ thành nhiều mảnh.