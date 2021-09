Your browser does not support the video tag.

Clip: Xâm phạm lãnh thổ của kiến lửa, trăn đá nhận cái kết đau đớn Khi đang bò trên vùng đất ẩm ướt, con trăn đã vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của đàn kiến lửa. Lúc này, nó không hề biết được rằng, nguy hiểm đang đến rất gần.