Clip: Vợ tử vong dưới bánh xe tải, chồng bất lực khóc gào thảm thiết

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên MXH

Tuy nhiên, cú chuyển hướng bất ngờ đã khiến xe tải đâm sầm vào hàng rào chắn bên đường. Không làm chủ tốc độ cùng với không chú ý quan sát, xe tải đã húc trúng đôi vợ chồng chạy xe máy khiến người vợ bị cuốn vào bánh xe tải ben, tử vong tại chỗ.