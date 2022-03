Tại hiện trường, công an thu giữ một can nhựa 2 lít nồng nặc mùi xăng cùng 2 hộp quẹt gas.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra, truy xét nghi can N. để xử lý theo quy định pháp luật, thông tin trên tờ Công an TP.HCM cho hay.

Clip truy bắt người đàn ông tạt xăng đốt nhà hàng xóm: