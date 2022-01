Clip: Trung tá công an bị hành hung khi đi cùng một phụ nữ

Tối 17/1, Trung tá Đ.H.V. (SN 1976) - Đội trưởng một đội thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định xác nhận với Người Lao Động, ông vừa có đơn trình báo gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn về việc bị một nhóm người đàn ông vô cớ hành hung và đập phá ô tô.

Theo Công an Bình Định, ông Đ.H.V. cho biết trong đơn, sau khi hết ca trực đêm tại cơ quan, khoảng 7 giờ 15 sáng 16/1, ông đã điều khiển ô tô chở một người bạn là bà N.T.N.T (SN 1975, ngụ TP. Quy Nhơn) với ý định đi uống cà phê.