Clip: Trung Quân Idol diện váy lên sân khấu khiến fan Việt hú hồn

Gần đây, Trung Quân idol xuất hiện tại một sự kiện cuối năm và mang đến những màn trình diễn da diết. Nam ca sĩ cũng đăng tải các clip ngắn về những sân khấu này của mình lên mạng xã hội.

Theo clip đăng tải, Trung Quân xuất hiện trên sân khấu được dàn dựng vô cùng hoành tráng. Những bản hit gắn liền với tên tuổi của "thánh mưa" cũng được vang lên.