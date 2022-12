Clip trẻ sơ sinh suýt mất mạng vì sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải

Tình huống đáng sợ được camera giám sát ghi lại, xảy ra vào đầu tháng 12 nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây, cho thấy khoảnh khắc em bé sơ sinh nằm trên giường ngủ một mình, xung quanh có rất nhiều chăn gối.

Trong lúc trở mình, em bé đã vô tình khiến chăn trùm lên đầu. Đứa trẻ sau đó đã lăn lộn, vùng vẫy để tìm mọi cách thoát ra, nhưng do đống chăn quá lộn xộn càng khiến cho em bé bị mắc kẹt và phần thân trên bị chăn cuốn chặt hơn.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy em bé đã thể hiện sự hoảng loạn, một phần vì sợ do bị mắc kẹt, một phần vì ngạt thở do bị chăn cuốn chặt phần trên… nên đã bật khóc. May mắn, mẹ của em bé khi nghe thấy tiếng khóc của con đã kịp thời chạy đến, giải cứu cho em trước khi tai nạn nguy hiểm xảy ra.