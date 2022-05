Clip: Tranh chấp, bà chị rút giày cao gót phang tới tấp đối thủ

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Tức giận, người phụ nữ áo đen bước xuống tranh cãi. Lời qua tiếng lại, 2 bên xảy ra ẩu đả. Nam tài xế không kiềm chế được đã dung chân đạp người phụ nữ rồi liên tục đấm vào mặt cô.

Còn người phụ nữ bị đánh đau nên đã rút giày cao gót dưới chân lên đập tới tấp vào nam tài xế. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân ở ngõ đã chạy tới căn ngăn mãi cả 2 mới chịu dừng lại.