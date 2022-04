Clip tranh cãi: Nữ sinh khóc nức nở khi cả lớp không chịu chụp kỷ yếu

Your browser does not support the video tag.

Nữ sinh khóc nức nở khi cả lớp không đi chụp kỷ yếu.

Có thể thấy lý do lớn nhất khiến cô bạn cảm thấy tủi thân là vì cả lớp học với nhau 3 năm nhưng chưa có nổi một tấm ảnh chung đầy đủ thành viên nào. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên MXH đã nhận về nhiều bình luận.

Hầu hết đều đồng cảm với tâm trạng bất lực của nữ sinh và đoán rằng cô bạn hẳn phải yêu lớp mình lắm, muốn cả lớp có buổi đi chơi hay ít nhất có 1 tấm ảnh chụp kỷ yếu cùng nhau trước khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu tập thể mà không thích thì cũng không nên gượng ép. Bởi thực tế không phải lớp học nào cũng đoàn kết với nhau. Có lớp chia bè phái, có lớp chơi nhóm nhỏ, cũng có bạn học sinh không thực sự thích lớp học của mình.

Đi chụp kỷ yếu hay không cũng tốn ít nhất cả triệu bạc và 1 buổi đi học. Nếu đã không thực sự mong muốn chụp cũng không nên bắt ép.