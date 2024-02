Clip Trấn Thành 'cứu nguy' cho Hari khi gặp sự cố thang cuốn nhận 'mưa' lời khen

Your browser does not support the video tag.

Clip Trấn Thành hỗ trợ Hari nhận nhiều lời khen.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhắn nhủ: "Chồng tui, mình không biết phải nói gì nữa. Vợ đã thấy những sự cố gắng, đầu tư thời gian cả tinh thần. Hôm qua chồng mình khóc mà thấy thương. Chắc là anh nhớ những nỗ lực trải qua trong phim, xem phim xong vẫn phải nói: Cảm ơn anh đã lấy em, em tự hào anh là chồng của em".

Theo Gia Đình Việt Nam