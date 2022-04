Clip: TPHCM quá manh động, cướp xong điện thoại đòi xơi luôn xe máy

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ cướp giật giữa đêm trên 1 đoạn đường nhiều người đi lại khiến dân tình phẫn nộ.

Trong clip, cặp đôi được cho là vợ chồng đi xe máy dừng trước cửa nhà để cô vợ vào lấy đồ. Trong lúc chờ, anh chồng lấy điện thoại ra xem.

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy chậm chậm từ phía sau, áp sát xe máy của anh chồng rồi giật phăng chiếc điện thoại. Sau vài giây ngơ ngác, anh chồng liền bước xuống xe, tiến về phía tên cướp, chỉ tay đòi lại điện thoại.

Đoạn clip lan truyền trên MXH

Không những không trả, 2 tên cướp còn dừng xe lại, tên ngồi sau nhảy xuống xe, tiến về phía người chồng và chiếc xe định "hốt cả cụm". Tên cướp định dắt chiếc xe đi thì anh chồng đứng ở đuôi xe kéo lại.