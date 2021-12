Clip: Tóm vợ ngoại tình, chồng xách dao đến phòng trọ đòi chém

Tối 1/12, nhiều diễn đàn trên MXH xuất hiện đoạn clip anh chồng Tuyên Quang bắt quả tang vợ đang ngủ cùng nhân tình trong phòng trọ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Trong clip, anh chồng mặc đồ đen, cầm gậy và dao đứng trước cửa 1 phòng trọ liên tục chửi thề và đe dọa cô vợ cùng với bồ ở trong. "Tao nói mày nghe, mày sẽ không bao giờ có cơ hội. Đừng có há miệng ra nói em xin anh em nuôi con nữa nhé!", anh chồng quát lớn.

Vừa đe dọa, người chồng vừa gọi video cho 1 người mà anh gọi là mẹ, mách tội vợ. Người mẹ khuyên con bình tĩnh, có chuyện gì đưa vợ về nhà "giáo dục".