Clip: Tìm thấy thi thể người đàn ông đang livestream thì mất tích

Trước khi mất tích, ông T. đã quay clip, phát trực tiếp trên Facebook về việc mình đi tắm. Thời điểm gặp nạn, ông T. không mặc áo phao.

Khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân được ghi lại trong livestream

Mới đây, đoạn clip được cho là trích từ video ông T. livestream trước khi gặp nạn được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trên MXH. Chỉ vài phút sau khi phát trực tiếp, ông T. bị nước cuốn mất tích.