Clip: Tìm ra danh tính thanh niên áo đen nổi danh 'giàu vì bạn'

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc hỗn chiến của nhóm nam thanh niên trong quán ăn. Đáng chú ý, danh tính của thanh niên áo đen được "giang cư mận" phanh phui khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Theo đó, sự việc trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/1 vừa qua và được camera an ninh của quán ghi lại.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Ban đầu, 1 thanh niên bị nhóm 4 người lao tới đấm giữa quán ăn. Thấy bạn bị đánh, thanh niên áo điên đang ngồi ăn liền đứng dậy, lao tới tung chưởng, đấm đá 4 đối tượng kia để giải cứu bạn.