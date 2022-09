Clip: Tiktoker 'hiền lành ít nói' chửi tài xế lớn tuổi nghe phát hoảng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có cách ứng xử khiến cộng đồng phẫn nộ. Theo đó, nam tài xế lớn tuổi đến đón cô gái lên chuyến xe taxi.

Khi lên xe, cô gái có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Ngay sau khi nam tài xế hỏi “đi đâu em?”, cô gái đã tỏ thái độ bực bội hỏi lại “gì chú?”.

Nam tài xế hỏi lại: “Đi đâu đây, đi đâu đây?” với giọng nói bình thường. Lúc này cô gái nói: “Chú làm gì chú khó chịu vậy? Khó thì thôi đón xe khác”.