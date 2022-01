Clip: 'Tiểu tam' bị chính thất cùng hội chị em 'dạy dỗ' bằng mũ bảo hiểm

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại khu Công nghiệp Long Giang (Tân Phước, Tiền Giang).

Trong clip, 1 cô gái trẻ được cho là "tiểu tam" đang bị 3 người phụ nữ trong đó có chính thất dùng đánh đập dã man. Hai người giật tóc, giật áo cô gái kia, người còn lại dùng mũ bảo hiểm choảng tới tấp vào đầu, vào người.

Người phụ nữ được cho là chính thất vừa xuống tay vừa vạch tội "tiểu tam" trước mọi người. "Mày giật chồng tao, mày giật chồng người khác hả mày. Mày thách tao hả?", chính thất quát lớn.