Clip: Thủy Tiên nhảy cực sung bị netizen 'khịa' tới tấp

Vậy nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa thể làm cho mọi chuyện "hạ nhiệt", mà thậm chí netizen hễ bắt gặp hình ảnh Thủy Tiên ở đâu trên mạng xã hội thì sẽ không tiếc những lời "cà khịa" nữ ca sĩ tới cùng.

Điển hình mới đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh Thủy Tiên thể hiện những động tác vũ đạo cực điêu luyện, phô diễn đường cong cơ thể.

Thủy Tiên sở hữu vóc dáng cân đối cũng như gương mặt thu hút, nhưng đó không phải là điều cư dân mạng quan tâm trong đoạn clip này. Thứ mà dân tình "săm soi" vào Thủy Tiên chính là số tiền từ thiện mà nữ ca sĩ đang vướng lùm xùm.