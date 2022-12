Clip: Thót tim nhìn thanh niên chạy sang đường ngã vào gầm xe container

Khi chạy vào làn trong thì phát hiện đang có một chiếc xe container khác đang đi tới, có lẽ do giật mình mà thanh niên này bị trượt chân ngã xuống đường. Đúng lúc này chiếc xe màu trắng đi tới đã "nuốt" luôn thanh niên vào gầm xe. Nhờ gầm xe container rất cao nên thanh niên đã may mắn giữ được tính mạng.

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã khiến người xem sợ hãi. "Tết rồi làm gì cũng nên cẩn thận. May gầm xe cao đó không thì tài xế xe container lại khổ", "Chắc do anh ấy giật mình trượt chân thôi, chứ không phải có ý định tự tử đâu", "May mắn không đến lần nữa đâu, xem mà thót tim"...

MT (t/h)

Theo Vietnamnet