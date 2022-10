Clip: Thót tim nhìn em bé vùng vẫy khi rơi xuống nước ngập

Theo camera an ninh gia đình ghi lại, cháu bé khoảng 3-4 tuổi cầm cây chổi lau nhà nghịch nước dưới sân. Không may cháu bị trượt chân ngã sấp mặt xuống nước. Dù mực nước ngập không quá sâu so với thân người, nhưng do cháu bé còn nhỏ nên bị chới với giữa dòng nước, cố gắng đứng lên nhưng vẫn ngã sõng soài.