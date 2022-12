Clip: Thót tim cứu sống kịp thời người phụ nữ rơi xuống hố ga

Theo Dân Trí đưa tin, mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang nỗ lực cứu một nạn nhân nữ bị rơi xuống hố ga.

Qua tìm hiểu vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 24/12, tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, người dân sống xung quanh khu vực chợ cá xã Minh Lộc nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của người phụ nữ dưới hố ga nên đã lấy gậy, cây sào tìm kiếm và tri hô mọi người ứng cứu.