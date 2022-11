Clip: Thót tim cứu kịp thời người phụ nữ ngã xuống gầm xe tải

Theo camera an ninh cho thấy, vụ tai nạn giao thông hi hữu xảy ra vào lúc 4h22 chiều ngày 15/11, ở tỉnh Bulacan, Philippines.

Do người phụ nữ ở điểm mù của chiếc xe tải nên tài xế không để ý và tiếp tục cho phương tiện di chuyển và gần như là cán phải nạn nhân dưới gầm.