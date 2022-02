Clip: Thể hiện tài đánh võng, nữ 'quái xế' mài người xuống đường

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại màn trình diễn lỗi của nữ "quái xế" thu hút sự quan tâm.

Trong clip, cô gái trẻ đang điều khiển xe mô tô trên đường trước sự trầm trồ của nhiều người. Ngay sau đó, cô gái biểu diễn màn lạng lách, đánh võng thể hiện độ "ngầu".