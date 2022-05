Clip: Thầy giáo túm tóc, tung chưởng đánh nam sinh túi bụi giữa lớp

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thầy giáo hành hung học sinh giữa lớp khiến dân tình phẫn nộ. Sự việc được cho là xảy ra tại 1 trường trung học ở Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 10/5 vừa qua.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc