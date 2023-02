Clip: Thanh niên vác 'súng lớn' đi cướp tại cửa hàng điện thoại

Sáng nay (14/2), báo Người Đưa Tin cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nam thanh niên táo tợn xông vào cướp tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Nội dung clip ghi lại quá trình một nam thanh niên đội mũ, đeo kính và khẩu trang che kín khuôn mặt, đang cầm hình dạng giống súng, kích thước lớn, có lắp ống ngắm đi lại bên trong cửa hàng. Tại đây, đối tượng đã đe dọa 2 nữ nhân viên đang có mặt bên trong cửa hàng.