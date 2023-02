Clip: Thanh niên nghi ngáo đá, ra tay kinh hoàng với mẹ đẻ

Ngày 17/2, một lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh xác nhận với Người Lao Động, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cho biết vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

