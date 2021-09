Clip: Thanh niên nghi 'ngáo đá' lái xe gây loạn phố Hà Nội

Mới đây, trên page Trật tự Đô thị Hà Nội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên nghi "ngáo đá" lái xe ô tô làm loạn trên đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Sự việc được người dân chứng kiến dùng điện thoại ghi lại, chia sẻ lên MXH.

Cụ thể, nam tài xế lái xe ô tô 7 chỗ liên tục đâm vào các phương tiện khác rồi lao lên vỉa hè gây náo loạn cả khu phố.

Nhiều phương tiện lưu thông trên đường phải chủ động dừng lại để tránh trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của người đàn ông.