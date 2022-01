Clip: Thanh niên 'hổ báo', tát bôm bốp vào mặt bác bảo vệ ở bãi xe

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh hầm gửi xe

Chứng kiến sự việc có 1 người đàn ông mặc áo trắng nhưng anh ta mặc nhìn đứng nhìn, không hề có hành động nào can ngăn, mặc kệ nam thanh niên hành hung chú bảo vệ dã man.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên MXH đã nhận về hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ của cư dân mạng. Bên cạnh chỉ trích hành động bạo lực của nam thanh niên, nhiều người còn để lại lời chỉ trích sự vô tâm của người đàn ông thản nhiên đứng nhìn.