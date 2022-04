Clip: Thanh niên đi ăn cưới, trộm đống phong bì giấu vào chỗ nhạy cảm

Sáng 19/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên ăn mặc bảnh bao đã trộm phong bì mừng cưới của gia đình.

Trong clip, nhóm người bắt được nam thanh niên mặc vest vàng có hành động đáng xấu hổ. Khi được yêu cầu cởi thắt lưng để kiểm tra, anh chàng vẫn một mực chối cãi.

Quá bức xúc, một người đàn ông trong nhà nói: "Mày chỉ cần đứng yên thôi chứ không cần nói gì hết".