Clip: Thanh niên cầm phóng lợn, thách thức người dân báo công an

Sau đó, anh ta quay sang nói chuyện với 1 người đàn ông khác đang can ngăn mình: "Chú gọi cho cháu công an. Mai con cho chú ăn đề, ăn lô".

Thanh niên cầm dao chặn đầu ô tô khiến nhiều người bức xúc

Thấy thanh niên kia có biểu hiện không bình thường, người đàn ông có mặt tại hiện trường đã can ngăn và liên tục nói thanh niên "vào nhà uống nước" nhưng anh ta mặc kệ, liên tục nói lảm nhảm rồi đòi nằm lên ô tô "ăn vạ".

Sau một hồi đôi co, thanh niên quay sang múa dao khiến mọi người xung quanh chỉ biết than trời. Một người quen của đối tượng vội khuyên tài xế vào xe để tránh xô xát.