Clip: Táo tợn trèo cột điện, đột nhập tiệm chụp ảnh trộm cắp

Chiều 14/11, Công an phường 10 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) xác nhận với Vietnamnet cho biết, vừa tiếp nhận trình báo về 1 vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 10/11, tại một tiệm chụp hình gia đình trên đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận.