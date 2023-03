Clip: Tài xế Thanh Hóa hùng hổ tát vào mặt công an làm nhiệm vụ

Ngày 18/3, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với Đại Đoàn Kết cho biết, Tổ tuần tra 282 vừa bàn giao 2 nam thanh niên cùng tang vật cho Công an TP Thanh Hóa điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ".

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, ngụ đường Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), người ngồi sau tên là N.T.H. (SN 1980, ngụ phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa).