Clip: Tài xế grab bị nhóm thanh niên đấm đá túi bụi trên đường

Tối 5/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang truy tìm nhóm thanh niên hành hung tài xế lái ô tô grab giữa đường phố.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế grab bị nhóm thanh niên đi trên ô tô khác hành hung ngay giữa đường tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).