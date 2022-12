Clip: Sập giàn đèn sân khấu ở Bình Dương, 8 người bị thương

Vụ việc khiến nhiều người bị trọng thương. Một số nạn nhân bê bết máu, bất tỉnh. Những người này ngay lập tức được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Được biết, sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương một ngày. Thời điểm xảy ra sự cố sập sân khấu, khu vực này xuất hiện mưa gió.

Khoảnh khắc giàn đèn sân khấu đổ sập