Clip: Rút súng uy hiếp, xé bìa đỏ của người bán đất ở Nghệ An

Chiều 6/3, Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến vụ việc một người đàn ông cầm súng ra uy hiếp người dân trong một buổi chuyển nhượng đất đai.

Trả lời trên Trí Thức Trẻ, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn nói: "Có sự việc người đàn ông rút súng, liên quan đến đất đai. Đó là súng cao su, ngay sau đó chúng tôi đã mời đối tượng này về làm việc và tịch thu khẩu súng. Hiện vụ việc đang được anh em làm rõ".