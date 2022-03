Clip rùng mình clip 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư bốc cháy xuống đất

Ngày 23/3, tại chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân của vụ cháy là hai mẹ con đã nhảy từ tầng cao xuống đất thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân chứng kiến hai mẹ con bà N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M. (18 tuổi) phi thân từ khu vực lan can xuống đất và tử vong tại chỗ. Khoảnh khắc hãi hùng này đã được người dân ghi lại.