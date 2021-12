Clip: Rùng mình cảnh tượng bác sĩ kéo con sán dài 6m từ miệng nữ bệnh nhân ở Sơn La

Clip: Kinh hãi cảnh tượng bác sĩ kéo con sán dài 6m từ miệng nữ bệnh nhân ở Sơn La

Trước đó, bệnh nhân N nhập viện với triệu chứng đau bụng âm ỉ, người mệt mỏi, khó chịu trong người. Khi nội soi dạ dày, bác sĩ xác định có 1 con sán sán dây bò ở dạ dày đến ruột non bệnh nhân.



Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị nhiễm sán dây do thói quen ăn đồ tái, sống. Các món bò tái, cá tái, cá sống hiện rất phổ biến và là món khoái khẩu của nhiều người.



Để tránh bị nhiễm sán dây, các bác sĩ tại bệnh viện khuyến cáo người dân giữ thực phẩm sạch sẽ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín, nấu chín kỹ (thịt lợn hoặc thịt bò nên được nấu ở nhiệt độ ít nhất là 100 độ C), giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn, sử dụng nguồn nước và nguyên liệu an toàn...