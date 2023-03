Clip: Quên rút chìa khoá xe, shipper mất 30 triệu trong nháy mắt

Your browser does not support the video tag.

Theo anh V., chiếc xe anh mua hơn 23 triệu và số hàng hóa trong giỏ gắn trên xe là của khách, trị giá hơn 11 triệu.

“Tôi dừng xe nhưng quên rút chìa khóa nên bị kẻ gian trộm xe", anh V. buồn rầu.